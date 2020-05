Serie A : Tous les clubs favorables à une reprise

Dans un football italien souvent divisé, les 20 clubs de Serie A ont su faire front commun. C'est en tout cas ce que La Gazzetta dello Sport et d'autres médias italiens avancent. Réunis lors d'une assemblée de la Ligue ce vendredi, les pensionnaires de l'élite italienne ont tous voté en faveur d'une reprise de la Serie A. Si le résultat de ce vote est conditionné aux décisions gouvernementales, il prouve au moins qu'en ces temps de crises sans précédents, il est possible de trouver un terrain d'entente. Brescia et le Torino, les deux clubs qui ont longtemps été réticents à l'idée de reprendre le chemin du stade, ont finalement été d'accord avec les autres formations.

Un protocole médical efficace va devoir être mis en place

Cette décision unanime fait écho aux déclarations de Vincenzo Spadafora, le ministre italien des Sports. Mercredi, il avait autorisé les entraînements individuels tout en évoquant la possibilité d'une fin de saison prématurée en prenant des décisions similaires à celles annoncées en France par Edouard Philippe. Si la balle est désormais dans le camp des politiques pour décider d'une reprise ou non d'une saison au suspense insoutenable dans la course au titre, la Juventus Turin n'a qu'un point d'avance sur la Lazio Rome, les instances sportives ont encore du travail. Pour convaincre le gouvernement d'autoriser une reprise du championnat, un protocole médical précis et efficace devra être mis en place. Pas une mince affaire alors que Paulo Dybala a encore été testé positif et que l'Italie est le seul pays européen avec l'Espagne à avoir dépassé le cap des 200 000 malades du Covid-19. Avec le coronavirus, le monde et le football italien ne sont pas au bout de leurs surprises...