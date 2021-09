Serie A : Tammy Abraham, des débuts de rêve

Tammy Abraham a déjà réussi son adaptation. Le 17 août dernier, l'attaquant international anglais, âgé aujourd'hui de seulement 23 ans, a officiellement rejoint l'AS Rome, où il a ainsi signé un contrat d'une durée de cinq saisons, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Après cinq saisons de professionnalisme au sein de Chelsea, son club formateur, dont la majeure partie effectuée en prêt, le natif de Londres a alors décidé d'aller tenter l'aventure dans un autre pays. Un pari qui s'avère, pour le moment, plus que réussi. Sous les ordres de José Mourinho, l'attaquant a disputé les six dernières rencontres de sa formation, toutes compétitions confondues. Parmi ces rencontres, l'international anglais a débuté, en tant que titulaire, pour cinq d'entre d'elles.

Déjà deux buts en six rencontres

Soit tous les matchs de Serie A, plus le barrage retour de Ligue Europa Conférence. Quant à la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, Tammy Abraham a débuté sur le banc, avant ensuite de disputer les 17 dernières minutes de jeu. Tant de temps passé sur la pelouse qu'il lui a ainsi déjà permis d'être décisif, et ce plus d'une fois. En effet, en six rencontres déjà disputées, le jeune joueur a ainsi déjà marqué pas moins de deux buts, toutes compétitions confondues. A chaque fois lors de rencontres qui ont abouti à une large victoire en faveur de son club. Le premier est intervenu le 29 août dernier, à l'occasion de la 2eme journée de Serie A. Sur la pelouse de la Salernitana (0-4), l'AS Rome menait alors déjà 2-0, lorsque le jeune joueur de 23 ans, parfaitement bien trouvé par l'attaquant espagnol Carles Perez (23 ans), a donc également participé à la fête, à la 69eme minute de jeu.

Abraham a été décisif dès son premier match avec l'AS Rome

Enfin, lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence, jeudi dernier, contre le CSKA Sofia (5-1). Entré en jeu à la 74eme minute, l'attaquant a mis un point final à ce score fleuve, après un service de l'attaquant ouzbèke Eldor Shomurodov (26 ans). Et ce n'est pas tout. Dès sa première rencontre sous les couleurs de l'AS Rome, le 22 août dernier, à l'occasion de la 1ere journée de Serie A, l'international anglais s'était alors déjà montré doublement décisif, face à la Fiorentina (3-1). En effet, ses deux passes décisives avaient trouvé le milieu de terrain arménien Henrikh Mkhitaryan (32 ans), à la 26eme minute de jeu, puis le milieu de terrain français Jordan Veretout (28 ans), à la 64eme minute de jeu. Tammy Abraham ne pouvait certainement pas rêver meilleurs débuts avec sa nouvelle formation.