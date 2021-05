Serie A : Soir de tous les dangers pour la Juventus

La Juventus Turin joue sa saison, mais aussi son avenir, lors de la 38eme journée de Serie A. Ce dimanche soir à Bologne, la Vieille Dame est dans l'obligation de s'imposer. Mais cela pourrait ne pas suffire pour terminer dans le top 4 du championnat d'Italie. L'actuel cinquième du classement a besoin de progresser d'un rang lors des 90 dernières minutes de la saison. Et pour y arriver, sa potentielle victoire à Bologne devra être combinée à un faux-pas de l'AC Milan sur la pelouse de l'Atalanta Bergame ou de Naples contre l'Hellas Vérone. Un tel scénario pourrait permettre aux hommes d'Andrea Pirlo de ne pas finir trop loin du podium de la Serie A mais surtout de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

C'est cette quête qui motive la fin de saison des Bianconeri et qui conditionne l'avenir d'Andrea Pirlo d'après la presse italienne. Après avoir perdu le titre il y a quelques semaines, ils doivent tenter d'assurer l'essentiel et de sauver les apparences. Si la plus mauvaise saison turinoise depuis une décennie se termine sans billet pour la C1, les conséquences sur les campagnes à venir pourraient être terribles.

Juventus, attention au déclassement brutal

Quelques semaines après avoir voulu s'approprier le football européen avec onze autres formations, la Juventus Turin pourrait perdre sa place parmi les 32 meilleures équipes du continent Sportivement, l'image que la Juventus Turin essaye de se construire depuis plusieurs années en sacrifiant son passé serait sérieusement écornée. Et son futur deviendrait terne. D'après les médias transalpins, c'est un chèque de 50 millions d'euros qui pourrait échapper aux Piémontais en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un manque à gagner qui serait terrible, notamment dans cette période de crise économique post-Covid-19. Pour équilibrer les comptes, Andrea Agnelli pourrait avoir besoin de faire le ménage dans un effectif qui sera à reconstruire après une saison aussi décevante.

Entre des investissements limités et le besoin de renouveau, la Juventus Turin va marcher sur un fil pour se construire un groupe capable de lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Dans ce contexte, les interrogations autour de l'avenir de Cristiano Ronaldo seront de plus en plus légitimes. Le Portugais, va-t-il accepter de jouer en Ligue Europa la saison prochaine en cas de cinquième place de la Juventus Turin ce soir ? Comme son club, le quintuple Ballon d'Or semble jouer son avenir ce dimanche soir à Bologne.