Serie A : Skriniar est proche d'un retour avec l'Inter Milan, après sa blessure au dos

Milan Skriniar pourrait bien faire son retour sur les terrains avant la fin de saison. Blessé au dos depuis plusieurs semaines, le défenseur de l'Inter Milan a décidé de se faire opérer en France, à Mérignac. Une opération réalisée avec succès qui permettrait donc au Slovaque de reprendre le chemin des terrains plus tôt que prévu, selon les médias italiens.

Le feu vert du staff médical

Pilier de la défense de l'Inter avant sa blessure, le retour dans le onze Nerazzurri de Skriniar pourrait être plus compliqué que prévu. Alors qu'il ne reste plus que quatre matchs à jouer, son club pourrait ne pas prendre le risque de le refaire jouer malgré le feu vert du staff médical. Pour cette fin de saison, l'Inter doit encore disputer deux matchs de championnat, la coupe d'Italie ce mercredi soir et la finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain. Des matchs à enjeux qui pourraient plutôt profiter au trio Acerbi, Bastoni et Darmian, qui a su faire oublier le Slovaque.