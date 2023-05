Serie A : Samuel Umtiti savoure sa rédemption

C’est l’une des belles histoires de cette saison 2022-2023. En acceptant d’être prêté chez le promu de Serie A Lecce, Samuel Umtiti s’est lancé le pari de revenir à son meilleur niveau. Enfin épargné par les blessures qui avaient nui à son aventure au FC Barcelone, le joueur formé à Lyon a savouré son retour en grâce et est également revenu sur les critiques dont il a fait l'objet dans un entretien accordé à Canal+.

"Je vais très bien, je suis heureux après ces quatre années de galère, ces quatre années difficiles. Au final, j'ai réussi à retrouver le sourire et le goût de rejouer au football. Je savais que si on me redonnait cette confiance-là, j'allais pouvoir m'exprimer comme je le faisais quelques années en arrière. Je savais que pour certains, ceux qui ne croyaient pas en moi, c'était l'année de la dernière chance. Umtiti est fini, oui je l'ai entendu. Comme le fait que je n'étais plus un joueur de football, que j'étais un mannequin à mettre des photos sur Instagram... Mais je ne leur en veux pas (aux sceptiques, ndlr), c'est le football."