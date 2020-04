Serie A : Romelu Lukaku présente ses excuses à ses coéquipiers

Dans un entretien accordé à la chaîne belge Vier, Romelu Lukaku a expliqué cette semaine que la grande majorité de l'effectif de l'Inter Milan ressentait déjà certains symptômes du coronavirus au mois de janvier. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus alors que la Lombardie a été le premier foyer en Italie, pays le plus touché au monde par la pandémie.

Les coéquipiers de Lukaku n'ont pas apprécié sa sortie



« Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail, et 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas, avait lâché le buteur. Le 26 janvier, nous avons joué contre Cagliari et après environ 25 minutes, l’un de nos défenseurs [Milan Skriniar] a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui. Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Quand je m’échauffais, j’avais beaucoup plus chaud que d’habitude. Je n’avais pas souffert de fièvre depuis des années. Nous ne saurons jamais si c’était le coronavirus ».



Selon les informations de L’Équipe, les autres joueurs de l'effectif et la direction du club n'auraient pas apprécié cette sortie, parce qu'aucun rapport médical de l'Inter ne peut confirmer ces propos. Le quotidien français indique que l'ancien joueur de Manchester United aurait présenté ses excuses auprès de ses coéquipiers. Il ne devrait pas être sanctionné.





Les 12 buts de Romelu Lukaku à mi-saison :