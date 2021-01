L'Inter et la Juventus s'affronteront ce dimanche dans le Derby d'Italia au Stadio Giuseppe Meazza, et tous les yeux seront rivés sur Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo. L'ancien attaquant de l'Inter et de la Juve, Roberto Boninsegna, a offert son point de vue controversé sur les deux attaquants. "Le seul joueur de l'Inter qui a rendu les choses difficiles pour la défense de la Fiorentina était Romelu Lukaku, qui venait de rentrer", a déclaré Boninsegna à Tutto Juve. "Beau duo, Lukaku et Cristiano Ronaldo. Je pense que Lukaku est un joueur plus décisif. C'est indiscutable. Cristiano Ronaldo était un grand joueur, mais je pense qu'il décline un peu."

"Ronaldo est sur le déclin"



Boninsegna a peut-être été impressionné par Lukaku, mais les statistiques de cette saison montrent que Cristiano est toujours au top. L'ancienne star du Real Madrid, qui aura 36 ans le 5 février prochain, est en tête du classement des buteurs en Serie A avec 15 buts en 13 matchs. Lukaku est deuxième en compagnie de Ciro Immobile après avoir marqué 12 buts en 16 matchs.