Serie A : Ribéry et la Salernitana exclus du championnat ?

Promue en Serie A cette saison, la Salernitana, équipe dans laquelle évolue Franck Ribéry, connaît un exercice pour le moins délicat avec une place de lanterne rouge et seulement 2 victoires obtenues en 17 matchs disputés. Sur le plan financier, la situation est même plus grave encore tant l'avenir du club dans l'élite du football transalpin est menacé. La Fédération italienne de football avait fixé un délai de deux semaines (jusqu'au 15 décembre) aux dirigeants dans l'optique de trouver un remplaçant à Claudio Lotito, détenteur de parts dans le club mais également président de la Lazio Rome. Et selon le règlement de la Fédération, deux équipes de la même division ne peuvent partager le même propriétaire.

L'avenir de la Salernitana fixé le 21 décembre

Ce jeudi, la lanterne rouge de Serie A a publié un communiqué afin de faire le point sur l'affaire. "À ce jour, aucune des offres reçues pour l'achat de l'US Salernitana 2021 n'est acceptable". Cependant, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, les formations de Serie A ont apporté un appui au club. Lors d'une assemblée de la ligue, les clubs, à l’unanimité, ont voté pour le maintien de la Salernitana dans le championnat. Le média explique que la demande des clubs a été d'offrir un délai jusqu'au terme de la saison à la Salernitana.



Alors qu'une décision sera rendue le 21 décembre prochain suite au conseil de la FIGC, le président du Torino, Urbano Cairo, s'est exprimé dans des propos relatés par la Gazzetta dello Sport. " Je pense que finir le championnat avec 19 équipes n'est pas une bonne chose, je pense qu'il vaut mieux continuer comme ça. Ce n'est même pas une période facile pour trouver des acheteurs", a-t-il affirmé. En attendant, sur le terrain, la Salernitana recevra l'Inter Milan pour le compte de la 18ème journée de Serie A (20h45).