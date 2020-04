Son compère Thierry Henry, en quelque sorte, avait montré le chemin à David Trezeguet. En allant se casser les dents à la Juventus, en 1999, son ancien coéquipier faisait comprendre à tout le monde que c'était plutôt le profil de son pote qu'il fallait à la Vieille Dame.. Dans le livre Bleu Ciel, biographie de David Trezeguet parue en 2016, « Zizou » parle d'un « feeling immédiat, un grand respect » entre les deux hommes, en équipe de France.Le résumé du maître à jouer est concis, mais finalement très juste : «. Il a gagné sa place grâce à son travail et à son talent. A la Juve, si tu ne mérites pas de jouer, on ne te fait pas de cadeau. » Pourtant, quelques semaines avant de signer (à l'été 2000), David Trezeguet ne rêvait pas spécialement de Turin : « Dans mon esprit, le plus grand, c'est Milan. Le plus structuré, le plus puissant. » Mais face à la concurrence d'Alessandro Del Piero ou Filippo Inzaghi, il termine tout de même meilleur buteur du club en Serie A avec quatorze réalisations.





Puis Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane partent. Le nouvel entraîneur Marcello Lippi veut recruter Christian Vieri, sans succès. Il défie alors son attaquant français : « Si tu marques plus de 30 buts cette saison, tu m'offres une montre. Si tu en mets moins, c'est moi qui te l'offre. » Et comme David Trezeguet est aussi généreux qu'à cheval sur les horaires, il marque 32 fois. Cette saison, déjà, restera comme la plus accomplie de sa carrière à la Juventus, avec 24 buts en Serie A et huit en Ligue des Champions (ses deux records personnels dans les deux compétitions).





La légende était lancée. Malgré quelques années tronquées par les blessures, cette machine qu'on n'en fait plus a formé avec Alessandro Del Piero le duo le plus prolifique de l'histoire du club, participant notamment à la fameuse remontée en Serie A lors de la saison 2006-2007, avec Gianluigi Buffon et Pavel Nedved comme coéquipiers (et Didier Deschamps comme entraîneur). Cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Juventus, David Trezeguet en est le meilleur réalisateur étranger. Le plus proche de lui en activité, Paulo Dybala, est neuvième à 80 buts (171 contre 91).