Serie A : Pour Ibrahimovic, Milan doit rêver du titre

Zlatan Ibrahimovic est là. Meilleur buteur de Serie A cette saison, le joueur de 39 ans a effectué son retour à l'entraînement, lui qui avait été absent en raison d'une lésion d u biceps fémoral de la cuisse gauche, contractée face à Naples, le 22 novembre dans un match qu'il avait marqué de son empreinte avec un doublé (1-3). Ayant inscrit 10 buts en 6 matchs de championnat, il permet au Milan invaincu de Stefano Pioli d'avoir une avance de trois points sur son rival et voisin de l'Inter au sommet du classement après 11 journées de Serie A.

"Je transmets mon charisme à mes coéquipiers" Mieux encore, Ibrahimovic est convaincu que Milan est capable d'empêcher la Juventus Turin - quatrième - de décrocher un 10ème titre consécutif. "L'équipe a faim et a de la volonté. Le club doit avoir le courage de rêver de gagner le Scudetto, nous avons un long chemin à parcourir", a déclaré Ibrahimovic, sûr de sa force : "Je pense que je transmets mon charisme à mes coéquipiers, je veux toujours m'entraîner parce que je me sens mieux. Je dis aux gens de mon âge de croire en eux et de ne jamais abandonner."



Mercredi à 20h45, c'est sur la pelouse du Genoa que l'AC Milan est attendu, pour le compte de la douzième journée d'un championnat d'Italie très disputé. L'occasion, peut-être, d'assister au retour du grand Ibrahimovic.