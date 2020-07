Serie A : Pour Gasperini, la saison de l'Atalanta n'est pas un hasard

En attendant le résultat de la rencontre entre la Lazio Rome et la Juventus Turin, ce lundi soir, l'Atalanta Bergame se situe à la troisième place de Serie A. Et la saison de l'équipe semble plaire à l'entraîneur, Gian Piero Gasperini. "C’est un résultat énorme, nous sommes très heureux d’être là avec quatre matches à jouer, car c’était beaucoup plus serré les années précédentes. C'est un signe de la croissance constante de ce côté et de la confirmation au plus haut niveau", a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse, réfutant l'idée d'une saison surprise pour son groupe, qui sera opposé au PSG, en quart de finale de la Ligue des champions.

Pour Gasperini, il est parfois fatiguant de voir ses joueurs courir

"Ce n'était pas un hasard, donc cela le rend encore plus satisfaisant. Cette équipe de l'Atalanta a établi de nombreux nouveaux records, aussi bien du club qu'en Serie A, nous espérons donc continuer à ce rythme.

Nous avons plus de matchs à venir et nous donnerons tout notre possible, non seulement pour préparer la Ligue des champions, mais aussi par satisfaction personnelle pour plus de résultats dans une saison très spéciale", a jugé le technicien à la tête de la meilleure attaque du pays (94 buts marqués en 34 journées de championnat). En outre, il a valorisé l'état d'esprit affiché par ses joueurs, en parlant notamment de l'implication du groupe : "Il est parfois fatigant de les regarder courir, mais ces gars ont vraiment été irréprochables et méritent la récompense de leur attitude et de leur comportement, pas seulement maintenant, mais dans ces circonstances difficiles. Ils ont montré l'exemple au reste du football", a indiqué Gasperini.