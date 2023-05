Serie A : Paul Pogba sort du silence après l’annonce de sa fin de saison

Paul Pogba ne s’en sort pas. L’été dernier, l’international français a décidé de quitter Manchester United à l’issue de son contrat pour revenir à la Juventus. Seulement, le milieu de terrain a enchaîné les pépins physiques. D’abord gêné par une blessure au ménisque, « PP » a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde et attendre le mois de février pour disputer ses premières minutes, avant de se blesser à nouveau quelques semaines plus tard. Alors qu’il pensait enfin pouvoir engranger les minutes en cette fin de saison et aider la Juve à remporter l’Europa League, Paul Pogba a vu sa saison prendre fin suite à une déchirure aux ischio-jambiers dimanche dernier. Une saison galère sur laquelle est revenu le joueur dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"Il ne me reste plus qu’à être patient"

« Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer après tout ce moment de silence. L'année a été très, très compliquée avec des problèmes hors football et sur le terrain. En dehors, c'était compliqué, dur mentalement surtout, j'ai essayé de me réfugier dans ce que j'aime, soit jouer au football et m'épanouir sur les terrains, mais ça n'a pas été le cas. Physiquement, j'ai eu beaucoup de pépins. Maintenant, il ne me reste plus qu'à être patient. Mentalement, ça va beaucoup mieux. On garde espoir, on a la foi grâce à vous les supporters, au staff et au club qui a toujours été derrière moi, qui m'a toujours soutenu. C'est grâce à vous que je garde le moral aussi et ça me pousse à revenir le mieux possible et le plus tôt possible, dans les meilleures conditions. »