Le soleil s'éclaircit du côté de la Juventus Turin. De retour au premier plan en Serie A (2e), les Juventini enregistrent une bonne nouvelle au sein de leur effectif. Indisponible depuis de longs mois, Paul Pogba est de retour à l'entraînement des Bianchoneri. L'ancien joueur de Manchester United a même touché le ballon et pourrait être de retour bientôt dans les groupes de l'équipe première. Massimiliano Allegri ne devrait pas prendre trop de risques avec son milieu de terrain, blessé au ménisque ces derniers mois.

En plein cœur d'une affaire sordide impliquant notamment son frère, "La Pioche" est resté très discret depuis son transfert à Turin. Il y a un mois, sa mère, Yeo Moriba, affirmait que le milieu de terrain champion du monde en 2018 commençait doucement à se remettre psychologiquement de toutes ces histoires. Il a été séquestré au début de l'année 2022 : "Paul commence à se remettre petit à petit psychologiquement. Cette affaire l'a tourmenté. Il nous a pas tout de suite dit qu'il avait été séquestré. Personne ne le savait, ses frères n'étaient pas au courant non plus ". Elle a aussi défendu Mathias, le frère de Paul, concernant les accusations : "Il a agi sous la menace, il n'est pas comme ça, je le connais, je peux le jurer. Avant de partir en Guinée, j'ai parlé avec lui une fois. Je lui ai dit qu'il ne devait pas faire les vidéos, mais je l'ai senti sous emprise. Mathias est gentil. Pour moi mes deux fils sont des victimes et ça me tourmente. Mathias a été manipulé, menacé... Je suis inquiète pour lui, c'est mon fils, il ne connaît pas le banditisme".