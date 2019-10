Le match d'ouverture de la 10e journée de Serie A, programmé ce mardi soir, a livré une première surprise puisque Parme a été battu à domicile par le Hellas Vérone (0-1). Avec Gervinho et Yann Karamoh titulaires, les Parmesans n'ont pas su réagir après un but promptement encaissé et signé Darko Lazovic (10e).

Le Hellas se rapproche donc, au classement, à un petit point de sa victime du jour, qui avait pourtant l'opportunité de mettre la pression aux candidats européens en cas de victoire.