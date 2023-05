Serie A : Objectif "tolérance zéro" pour le racisme en Italie

Alors que le président de la Fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, avait déclaré que l'Espagne n'était pas le seul pays à avoir "un problème" avec le racisme, l'Italie vient d'annoncer qu'elle allait faire preuve de plus de fermeté. Cette saison en Italie, plusieurs incidents à caractère raciste ont entaché le bon déroulement des rencontres.

"Comme une tumeur, il faut l'enlever systématiquement"

Ce mardi, le directeur de la Serie A, Luigi De Siervo, a annoncé qu'il voulait prendre la voie de la "tolérance zéro", concernant le racisme dans les stades. "Il y a dans les stades, comme dans la société, un pourcentage de personnes racistes, a expliqué le dirigeant. Aujourd'hui avec la technologie et les micros, on peut les entendre et on peut les punir. C'est un combat, comme une tumeur, il faut l'enlever systématiquement même si elle a des récidives." En guise d'exemple, De Siervo a utilisé les 170 supporters interdits de stade après les cris racistes à l'encontre de Romelu Lukaku lors de la demi-finale de la coupe d'Italie.