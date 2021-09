Serie A : Naples, Milan et l'Inter "favoris", assure Allegri

"Milan avait l'occasion de nous mettre un coup de massue la semaine dernière (1-1) mais nous sommes encore vivants. Mais les favoris pour le titre, ce sont l'Inter, Milan et Naples", a assuré "Max" Allegri en conférence de presse, à la veille de la réception de la Sampdoria Gênes pour la 6e journée de Serie A. "Nous sommes en retard (12e, NDLR), on a perdu beaucoup de points et on doit faire notre parcours sans regarder le classement. Demain on va essayer de gagner pour faire un pas en avant", a-t-il ajouté alors que la Juve a péniblement remporté mercredi sa première victoire en championnat (3-2 à La Spezia) après deux nuls et deux défaites.

"L'Inter a remporté le scudetto, Milan est en tête des classements depuis la reprise post-Covid (en juin 2020, après la suspension des compétitions) et Naples a gagné ses cinq matches... C'est un défi stimulant d'essayer de revenir, d'abord dans la zone Ligue Europa (5e et 6e places, NDLR) et ensuite, on verra. On doit trouver de la continuité", a poursuivi Allegri, revenu cet été à la Juve deux ans après la fin de son premier passage à Turin, ponctué de cinq titres de champion en cinq ans.

A trois jours de recevoir Chelsea en Ligue des champions, l'entraîneur a précisé qu'il ferait tourner son effectif. Seules certitudes à la veille de recevoir la Sampdoria: le milieu international français Adrien Rabiot ne sera pas convoqué après "un coup à la cheville" et le gardien remplaçant Mattia Perin débutera pour faire souffler le titulaire Wojciech Szczesny.