Serie A : Naples, c'est quoi le problème ?

Rien ne va plus à Naples. En effet, depuis début novembre et un match nul (1-1) contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions, une crise a éclaté entre les joueurs et leur président Aurelio De Laurentiis, très déçu par les résultats de son équipe. Alors que ce dernier avait demandé à son équipe de quitter le Stade San Paolo pour rejoindre le centre d'entraînement des « Partenopei » pour une mise au vert jusqu'au prochain match, les coéquipiers de Lorenzo Insigne ont préféré ignorer cette demande... ce qui a provoqué le début d'une guerre ouverte entre les deux parties, avec un Carlo Ancelotti impuissant et tiraillé au milieu. Une situation qui a petit à petit dégénérée dans le sud de l'Italie.« Le club communique, suite aux comportements des joueurs de l’équipe première lors de la soirée d’hier, mardi 5 novembre, qu’il assurera aujourd’hui la protection de ses droits économiques, patrimoniaux, d’image et disciplinaires. Il est également précisé que le club a confié la responsabilité de l’organisation des journées de mise au vert de l’équipe première à Carlo Ancelotti. Enfin, le club annonce la mise en place du silenzio stampa (aucun employé ne parlera aux médias, ndlr) jusqu’à nouvel ordre », pouvait-on alors lire dans un communiqué, qui a rapidement vu le jour. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée et De Laurentiis est passé des menaces aux sanctions.Selon la presse italienne, le président du club a durement sanctionné financièrement ses frondeurs, allant jusqu'à leur infliger des amendes pouvant atteindre 25 % du salaire mensuel brut des joueurs, voire 50 % pour Allan, qui aurait eu une dispute son fils Edo. Forcément, la situation ne s'est depuis pas améliorée et des cadres, tels que Lorenzo Insigne et Kalidou Koulibaly, ont rapidement été placés sur la liste des transferts pour cet hiver. Face à cette crise en interne, puis de résultats, Ancelotti en a fait les frais et a été viré le 11 décembre pour être remplacé par Gennaro Gattuso. Après une défaite contre Parme (1-2) pour son premier match, l'ancien Milanais a connu la victoire contre Sassuolo (1-2) avant la trêve. Reste désormais à savoir ce que 2020 réservera à Naples après une période bien compliquée.