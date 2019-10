Serie A: Milan vainqueur, Hernandez buteur

Au bout d'un match intense mais décousu et ponctué de quatre cartons rouges (deux de chaque côté), l'AC Milan l'a emporté ce samedi sur la pelouse du Genoa (1-2, 7e journée de Serie A).

Après trois défaites de rang, les Rossoneri n'avaient guère d'autre choix que de réussir quelque chose face à une équipe elle aussi mal en point, et qui restait sur quatre matches consécutifs sans le moindre succès.

Grâce à des buts du Français Theo Hernandez (51e) et de Franck Kessie (57e), Milan en profite pour remonter au 11e rang du classement de Serie A. Côté Genoa (désormais 19e), si Lasse Schone avait ouvert le score (41e), il a également manqué le penalty égalisateur dans les arrêts de jeu (90e+3).

