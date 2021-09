Serie A : Maxime Lopez, à Sassuolo il fait l'unanimité

La carrière de Maxime Lopez a pris un nouveau tournant. Formé du côté de l'Olympique de Marseille, avec qui il a ainsi pu également évoluer en professionnel, de 2016 à 2020, le milieu de terrain français, aujourd'hui âgé de 23 ans, a désormais définitivement changé d'air. D'abord, l'an passé, soit de 2020 à 2021, dans le cadre d'un prêt, d'une saison avec option d'achat, effectué du côté de Sassuolo en Italie, à partir du 5 octobre dernier. Puis, depuis quelques semaines désormais, avec un transfert définitif au sein de ce même club, qui avait alors levé son option d'achat le 14 avril dernier.

Un club, avec qui il est désormais sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2025 et qui semble donc plus que jamais l'apprécier. Il se dirait même que le principal intéressé y fait même l'unanimité. Un fait qui ne daterait pas d'hier et remonterait même à son année de prêt, ce qui aurait donc certainement poussé ses dirigeants actuels à le garder définitivement.

Lopez est assez régulièrement titulaire

Lors de son arrivée, son entraîneur de l'époque, qui n'était autre que Roberto De Zerbi, ne disait que du bien de lui, en conférence de presse : « Maxime Lopez n'est là que depuis dix jours, mais on a l'impression qu'il est là depuis dix ans. Sur le plan du football, il est très bien doté pour s'exprimer dans le style de cette équipe et ce n'est pas difficile pour lui de s'intégrer au jeu. Maxime a toutes les qualités techniques pour jouer dans notre équipe. C'est un peu le point de départ de cette arrivée. »

Toujours est-il que Maxime Lopez s'est fait une très belle place au sein de cette formation transalpine. A tel point qu'il se retrouve même assez régulièrement titulaire. Pour le moment, toutes compétitions confondues, le natif de Marseille en est à un total de 33 rencontres disputées avec son club actuel, pour deux buts inscrits. Et cela semble encore bien loin d'être terminé.