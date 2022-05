La fin de saison de Mike Maignan pourrait être grandiose. Débarqué à l'AC Milan à l'été 2021 après avoir été sacré champion de France avec le LOSC, le gardien de but tricolore pourrait bien enchaîner avec un second titre national consécutif. En tête de la Serie A avec son club, le natif de Cayenne peut croire au Scudetto puisque les Rossoneri comptent deux points d'avance sur l'Inter Milan, à une journée de la fin du championnat. En attendant, Mike Maignan a reçu un premier trophée.



Individuel celui-ci, puisque le portier de vingt-six ans a été désigné meilleur gardien de la saison en Serie A. Un titre reçu à l'issue d'un vote organisé par l'Association italienne des footballeurs. Une récompense méritée puisque le Milanais a notamment permis à son équipe de terminer dix-huit des trente-huit rencontres disputées cette saison, toute compétitions confondues, sans le moindre but encaissé.

Successeur en titre de Donnarumma

Une sacrée performance pour l'international tricolore qui permet aussi au Milan de conserver ce fameux titre de meilleur gardien. Les deux saisons précédentes, ce n'est autre que Gianluigi Donnarumma, depuis parti au Paris Saint-Germain, qui avait remporté les suffrages.