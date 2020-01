Serie A : Lukaku, un exil italien déjà réussi avec l'Inter

Romelu Lukaku revit en Italie. Après avoir fait la majeure partie de sa carrière en Angleterre, avec des hauts et des bas, le Belge avait décidé de rejoindre l'Inter Milan pour 65 millions d'euros l'été dernier. Seulement quelques mois plus tard, l'exil italien du puissant attaquant semble déjà être un franc succès. Au sein d'une formation qui joue le titre cette saison en Serie A, le joueur formé à Anderlecht réalise l'une de ses meilleures saisons avec les professionnels.



Auteur de déjà 14 réalisations en 18 matchs dans le championnat italien, Lukaku a déjà fait mieux que l'an dernier avec Manchester United, où il avait marqué 12 buts en 32 rencontres. Aligné en pointe avec Lautaro Martinez par Antonio Conte, le Belge semble pleinement s'épanouir dans le schéma mis en place par le technicien italien. Dernièrement, c'est Naples (1-3), qui en a fait les frais avec un doublé de l'intéressé en une vingtaine de minutes.

Une fin de saison très prometteuse

Actuellement second meilleur buteur de Serie A, derrière les 19 buts de Ciro Immobile, l'ancien de Chelsea est le plus décisif de son équipe et est l'un des grands artisans du superbe début de saison des Nerazzurri, à la lutte notamment avec la Juventus Turin et la Lazio Rome pour le titre en Italie. Si les débuts du Belge avec la formation lombarde semblent idyllique, l'élimination précoce en Ligue des Champions, 3eme derrière Barcelone et Dortmund, est une belle ombre au tableau.



Pour autant, avec l'Euro 2020 dans quelques mois en ligne de mire, le Belge entend bien finir fort. Avec un superbe ratio de 0,77 but par match, Lukaku fait actuellement mieux que Cristiano Ronaldo ou encore Zlatan Ibrahimovic en Italie. Dans une seconde jeunesse à l'Inter, l'intéressé est d'ailleurs tout proche d'égaler un record détenu par Andriy Shevchenko, l'ancienne idole du grand rival milanais. En cas de but lors de sa prochaine rencontre, l'intéressé ferait aussi bien que l'Ukrainien, buteur à 15 reprises lors de ses 19 premiers matchs.



Mais pour cela, le numéro 9 des Nerazzurri va devoir s'employer. En effet, ce samedi (à 20h45, sur beIN SPORTS 3), c'est l'Atalanta Bergame qui sera au menu de l'Inter Milan à San Siro dans l'un des chocs de la 19eme journée de Serie A. A égalité avec la Juve, les Milanais espèrent pouvoir compter sur une nouvelle belle prestation de leur attaquant pour continuer de rêver en grand.