C'est évidemment le tube du début de saison en Italie. Avec 34 points, les Rossoneri ont doublé leur total par rapport à la saison dernière à la même époque. Jamais, depuis l'instauration de la victoire à trois points, les Milanais n'avaient compté autant d'unités après quatorze journées. Il faut remonter à la machine de Fabio Capello en 1992 pour trouver trace d'un meilleur bilan (36 points, en convertissant). Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de Serie A en 2011, a inscrit dix réalisations en six matchs, dont des doublés lors du derby face à l'Inter (1-2) ou à Naples (1-3).



L'AC Milan n'a plus perdu depuis le 8 mars et a marqué au moins deux buts à chacun de ses quinze derniers matchs, seul le Barça a fait mieux en... 1948. Douze de ses quatorze dernières réalisations ont été inscrites par un défenseur ou un milieu, dont deux dans le temps additionnel pour l'incroyable Theo Hernandez, qui a égalisé face à Parme (2-2) et donné la victoire lors de l'ultime succès devant la Lazio (3-2). Au Genoa, Milan est aussi revenu dans les derniers instants (2-2). Sans Zlatan Ibrahimovic, les joueurs de Stefano Pioli ont donc fait étalage de leur caractère. "Ils ont réalisé un excellent audit de leurs capacités, ils jouent avec leurs moyens, résume Patrice Ferri. Ils n'ont pas de marge, aucune sécurité. Ils n'ont que quinze joueurs."



"C'est super homogène et équilibré, ils se dépassent et ça fait bien plaisir, après tant de galères", se réjouit Julien Chaput. Champion pour la dernière fois en 2011, Milan n'a plus été sur le podium depuis 2013. "On doit avoir le courage de vouloir gagner le Scudetto, assure Zlatan Ibrahimovic. J'ai apporté cette confiance en nous qu'on doit vraiment avoir. Je mets la pression, à moi comme à mes coéquipiers, car il faut être à 200% à chaque fois." Pioli, dans son rôle, tempère : "Il a raison d'avoir cette mentalité, j'aime ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a même pas participé à la Ligue des Champions... On doit continuer de nous améliorer."

1 - Après la défaite de la Juventus hier (0-3 v Fiorentina), Milan est désormais la seule équipe encore invaincue dans les 5 grands championnats européens cette saison (9 victoires, 4 nuls). Identité. pic.twitter.com/s6YH7AAXO0

La dynamique est toute autre du côté de l'Inter, vice-champion sortant et qui comptait plus de points la saison dernière à pareille époque (37 contre 33). "Ce sont les seuls à avoir l'effectif pour chatouiller la Juventus, ils doivent y aller tout droit", poursuit Patrice Ferri. Encore plus catégorique dans sa comparaison des deux effectifs, Patrick Guillou confirme : "Sur les grands matchs, l'orgueil du champion prend le dessus, donc ce sera l'Inter." Eliminés de toute Coupe d'Europe, les Nerazzurri "seront sûrement supérieurs dans la saison", pense aussi Luis Fernandez : "Ils sont bien mieux armés offensivement, ils feront des différences. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez et Romelu Lukaku, c'est puissant."



Le champion 2010 aime se faire peur, gagnant régulièrement après avoir été mené. Ainsi, sur les onze buts de Romelu Lukaku, sept ont été marqués après l'heure de jeu. "Ce groupe est responsable, savoure Antonio Conte. Ils savent ce qu'ils doivent faire, même dans la difficulté. Je suis donc très heureux." Les Intéristes aussi peuvent compter sur un facteur X hors du secteur offensif, avec leur recrue Achraf Hakimi qui affiche quatre buts et trois passes décisives alors qu'il joue en tant que défenseur ou milieu latéral. Vivement le derby retour en février, ainsi que les quatre affrontements des deux clubs lombards avec la Juventus, en janvier et en mai ! Car c'est une donnée forcément déterminante : aucun de ces duels tant attendus avec le nonuple champion en titre n'a donc encore eu lieu.

🇮🇹 Inter ou AC Milan ? Qui fera la meilleure saison ? On en débat sur le plateau ! pic.twitter.com/c0YM82a0JS

🇮🇹 La ville de Milan est au sommet de la Serie A avec l'AC Milan et l'Inter aux deux premières places du championnat, une première depuis plus de 10 ans ! pic.twitter.com/IHpW8xWg6Q

Le classement

1 - AC Milan 34 pts (14 matchs)

2 - Inter 33 pts

3 - AS Rome 27 pts

4 - Sassuolo 26 pts

5 - Naples 25 pts (-1 match)

6 - Juventus 24 pts (-1)

Les chocs restants

3eme journée : Juventus - Naples (13 janvier ?)

16eme journée : AC Milan - Juventus (6 janvier à 20h45)

17eme journée : AS Rome - Inter (10 janvier à 12h30)

18eme journée : Inter - Juventus (17 janvier à 20h45)

21eme journée : Juventus - AS Rome (6 février à 18h)

22eme journée : Naples - Juventus (13 février à 18h)

23eme journée : AC Milan - Inter (21 février à 15h)

24eme journée : AS Rome - AC Milan (28 février à 20h45)

27eme journée : AC Milan - Naples (14 mars à 20h45)

28eme journée : AS Rome - Naples (21 mars à 20h45)

31eme journée : Naples - Inter (18 avril à 20h45)

35eme journée : Juventus - AC Milan (9 mai à 20h45)

36eme journée : Inter - AS Rome (12 mai à 20h45)

37eme et avant-dernière journée : Juventus - Inter (16 mai à 20h45)