Serie A : L'Inter tient sa deuxième place

L'Italie tient sa finale. Ce sera en Lombardie, ce samedi (20h45), à l'Atleti Azzurri d'Italia de Bergame, où l'Atalanta et l'Inter Milan se disputeront sur un match la deuxième place de Serie A derrière la Juve. Les deux formations se sont en effet répondues ce mardi soir. Après que la Dea se soit péniblement imposée sur la pelouse de Parme (2-1), la bande à Conte a fait le métier pour venir à bout de Naples et récupérer sa place de dauphin (2-0).

L'Inter plus réaliste

Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir les bonnes intentions de l'Inter dans ce choc. Les locaux ont même trouvé l'ouverture sur leur premier temps fort. D'ambrosio, à la conclusion d'une attaque placée, a débloqué la situation sur une frappe imparable (1-0, 11e). L'Inter a ensuite souffert dans des proportions importantes, comme souvent ces derniers temps. Sans un grand Handanovic (décisif face à Politano, 31e) et un zeste de chance (Insigne, 36e), les Intéristes ne seraient pas rentrés au vestiaire avec cet avantage.



Il leur a fallu trouver un second souffle. Il est intervenu durant le second acte, où la configuration du match et la fatigue ont contribué à étirer les lignes. Biraghi a manqué l'immanquable sur un premier contre (68e) avant que Lautaro Martinez n'inscrive le but du break sur un enchaînement de très haut niveau conclu par une frappe sèche du droit à mi-distance (2-0, 74e). Un coup de grâce pour l'Inter, qui en avait bien besoin. Les hommes de Conte ont conservé leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Le contrat est rempli. Le duel final sera palpitant.