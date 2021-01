[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

💥 L’Inter Milan pulvérise Crotone 6-2 🤯

🔥 En feu, Lautaro Martinez s’offre un triplé !

🤕 Lukaku marque encore, puis se blesse !https://t.co/0g616pOqTm

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 3, 2021

L'Inter Milan a repris 2021 comme elle avait terminé 2020 : par une victoire. Mais une fois encore, les Nerazzurri se sont fait quelques frayeurs. Car s'ils l'ont finalement emporté très largement ce dimanche sur leur pelouse de Giuseppe Meazza (6-2), Crotone leur a posé les pires difficultés en première période.Car, par l'intermédiaire de Niccolo Zanellato. Les Milanais ont ensuite renversé la tendance, profitant de l'égalisation de Lautaro Martinez (1-1, 20e), et du csc de l'infortuné Luca Marrone (2-1, 31e). Mais cinq minutes plus tard,Équilibrée lors du premier acte, la rencontre a donc totalement basculé côté intériste lors de la seconde période, avec notamment, un autre pour Romelu Lukaku (64e), et un dernier pour Achraf Hakimi (87e). Au final, un succès 6-2 qui permet donc aux Milanais de chiper provisoirement la tête du classement à l'AC Milan qui se déplace à Benevento (18h).Ce succès des Nerazzurri est néanmoins entaché de la sortie sur blessure de Romelu Lukaku (75e). Auteur de son 35e but en 50 matchs de Serie A, l'international belge souffre d'une contracture aux quadriceps de la cuisse droite.