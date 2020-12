L'Inter n'a pas forcément délivré une performance brillante, ce mercredi soir sur la pelouse de l'Hellas Vérone, mais l'équipe dirigé par Antonio Conte a su revenir avec le résultat positif, un succès obtenu dans la douleur, mais trois points qui feront du bien dans les têtes dans la course au Scudetto.



En attendant le résultat de l'AC Milan, l'Inter est en tête de la Serie A

Le premier acte n'a pas été d'une grande saveur, avec deux équipes qui se sont neutralisées. Toutefois, la seconde période a été rythmée. Lautaro Martinez, d'une volée superbe a envoyé le ballon dans les buts de Silvestri afin de donner l'avantage à son équipe(52ème). On pensait l'Inter dans une phase de gestion, c'était sans compter sur Samir Handanović. Consécutivement à un centre banal de Marco Faraoni, le Slovène a repoussé le ballon dans les pieds d'Ivan Ilić, qui n'avait plus qu'à remettre les deux équipes à égalité (63ème). Placée dans une situation de réaction, la formation de Conte a pu réagir, au caractère, grâce à une réalisation de Milan Skriniar. Situé au second poteau, le défenseur central a placé une tête victorieuse sur une passe décisive de Brozović (69ème).



Leader provisoire de la Serie A, dans l'attente du résultat de l'AC Milan contre la Lazio Rome, l'Inter pourra passer les fêtes de fin d'année avec le sentiment d'avoir fait le boulot.