Serie A : L'Inter Milan peut-il faire tomber la Juventus ?

Et si la Juventus Turin finissait par tomber ? Alors que la Vieille Dame règne sans partage sur la Serie A depuis 2011-12, un nouveau concurrent espère bien la faire tomber de son trône. Si ces dernières saisons, c'est principalement Naples qui a tenté à maintes reprises de faire tomber les Turinois de leur piédestal, c'est cette fois l'Inter Milan qui va tenter sa chance. Renforcés par l'arrivée d'Antonio Conte, l'ancien entraîneur des champions d'Italie en titre, cet été, les Nerazzurri font pour l'heure bonne impression.



En effet, alors qu'on arrive petit à petit à mi-saison en Serie A, les deux formations sont actuellement au coude à coude au classement, avec 42 unités chacune et un bilan identique de 13 victoires, trois matchs nuls et une défaite. Depuis le début de la saison, l'Inter et la Juve se succèdent donc tour à tour à la première place au gré des journées. Pourtant, c'est bien l'équipe de Maurizio Sarri qui a frappé le premier gros coup, en allant s'imposer à Giuseppe Meazza. Début octobre, la Juventus était alors allée s'imposer en Lombardie (1-2), grâce notamment à un but de Gonzalo Higuain dans les dernières minutes.

Bousculée, la Vieille Dame ne panique pas

Sauf que depuis, les Turinois ont connu par deux fois la défaite contre la Lazio Rome en Serie A et en Supercoupe d'Italie. Suffisant pour rebattre les cartes ? Aux hommes de Conte de creuser le sujet, eux qui restent sur une élimination prématurée en Ligue des Champions qui pose souci après un très beau début de saison. Une chose est sûre, la Vieille Dame commence à avoir l'habitude d'avoir un prétendant dans les pattes et a toujours su très bien s'en accommoder.



« Je pense qu’il est trop tôt pour parler du duel entre la Juventus et l’Inter. Je comprends que c’est plus intéressant pour vous en tant que journalistes, de confronter les deux équipes. Mais je pense que c’est prématuré de penser que les autres équipes ne sont déjà plus en course pour le titre », confiait pour sa part Sarri en novembre dernier. En effet, à seulement trois longueurs du duo de tête, on retrouve la Lazio, sur une série de neuf victoires de suite en championnat, qui n'a pas encore dit son dernier mot...



Nouveaux éléments de réponse ce lundi lors de la 18eme journée de Serie A. Alors que la Juventus Turin accueille Cagliari dans l'après-midi (15h00 beIN SPORTS 1), l'Inter Milan aura droit à un périlleux déplacement au San Paolo pour y défier le Naples de Gennaro Gattuso (à 20h45, sur beIN SPORTS 2).

Impitoyable, Immobile plombe Brescia