Serie A : L'Inter Milan laisse la porte ouverte à un sacre de la Juventus

⏹️ | FINALE

Non cambia il risultato a San Siro nonostante i cinque minuti di recupero, il match termina senza reti ❌#InterFiorentina 0⃣-0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/cEe197Pn5e



Terraciano et le poteau, des ennemis pour l'Inter

Pour croire à un éventuel miracle dans la course au Scudetto, l'Inter Milan devait absolument s'imposer face à la Fiorentina, ce mercredi soir. Mais les joueurs dirigés par Antonio Conte se sont surtout signalés par un manque d'inspiration criant devant un adversaire très bien organisé en défense. Contre elle, l'équipe intériste a trouvé un gardien en état de grâce avec Terraciano, qui a su sauver la Viola à plusieurs reprises. Devant Lukaku, Barella et encore le belge, le gardien a su se mettre en avant. A la 18ème minute, il a été sauvé par son poteau après une tête de Lukaku, suite à un centre d'Eriksen. A la mi-temps, la Viola, peu dangereuse, pouvait dire merci à son gardien.Le second acte, lui, a eu la même physionomie. Encore une fois, un poteau est venu s'opposer à l'Inter. En effet, sur un tir d'Alexis Sanchez, le ballon a été dévié par Terraciano avant de revenir dans ses mains. Le coup de tête de Gagliardini, à la 63ème minute, passera lui devant le but de la Fiorentina, comme un résumé d'une soirée qui n'a jamais voulu sourire à l'Inter. Lautaro Martinez a eu une dernière occasion de marquer mais le résultat a été le même. La Juventus Turin, elle, peut devenir sacrée pour la neuvième fois de suite si elle s'impose face à l'Udinese, jeudi (19h30).