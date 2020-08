Serie A : L'Inter Milan et l'AC Milan finissent bien, la Lazio Rome battue à Naples

Immobile égale le record d'Higuain

L'AC Milan assure avec... Daniel Maldini

L'Atalanta Bergame inquiète avant le Paris Saint-Germain.L'équipe de Gian Piero Gasperini a également dû composer avec la blessure de son gardien, Pierluigi Gollini, sorti en début de rencontre (5eme). Une situation à surveiller de près à 11 jours du quart de finale de la Ligue des Champions face aux champions de France. Avant cela, Gollini avait vu Daniele D'Ambriosio tromper sa vigilance sur une tête d'entrée de jeu (1ere). Passeur, Ashley Young s'est ensuite mué en buteur pour le but du break. D'une belle frappe enroulée, l'Anglais a trompé Marco Sportiello impuissant (20eme).Grâce à sa victoire à l'extérieur, les Nerazzurri enchaînent un troisième succès de suite pour finir à un point de la Juventus Turin et préparent idéalement leur 8eme de finale de la Ligue Europa contre Getafe (5 août).Si la Dea finit sur le podium, c'est que dans le même temps, la Lazio Rome (4eme) n'a pas fait mieux à Naples. Au San Paolo, les Partenopei ont dominé leurs adversaires du soir (3-1) mais finissent seulement 7eme au classement. En début de match, après l'ouverture du score de Fabian Ruiz (9eme), Ciro Immobile est entré dans l'histoire en inscrivant son 36eme but de la saison.Au retour des vestiaires, un penalty de Lorenzo Insigne (54eme) et Matteo Politano (92eme) ont donné la victoire aux joueurs de Gennaro Gattuso pour finir sur une bonne note cette saison. Malheureusement pour eux,Enfin, à San Siro, l'AC Milan s'est également imposé facilement contre Cagliari (3-0) et confirme sa très belle fin d'exercice. Après un but contre son camp de Ragnar Klavan consécutif à un poteau de Rafael Leao (11eme), ce dernier est sorti sur blessure (38eme) et pourrait être absent quelques semaines.Servi par Samu Castillejo, le numéro 21 des Rossoneri a doublé la mise d'une lourde frappe (55eme). Après sa passe décisive, l'Espagnol a conclut le récital milanais peu après (57eme).Déjà vu en fin de rencontre en février contre l'Hellas Vérone, le jeune milieu offensif italien a eu presque une demi-heure pour faire ses preuves. Assuré de finir 6eme, l'AC Milan donne déjà rendez-vous pour la saison prochaine.