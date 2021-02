Serie A : L'Inter met la pression sur Milan

On se dirige tout droit vers une lutte acharnée entre les deux clubs de Milan pour le Scudetto. Une photographie inédite dans l'ère récente de la Serie A. Ce vendredi, l'Inter a signé un succès salvateur pour chiper la première place à son rival, qui accueillera Crotone dimanche.

L'Inter plus réaliste

Dans une rencontre assez ouverte, les Intéristes ont fait parler leur réalisme dans les deux zones de vérité. La Viola a eu son lot d'opportunités mais le club toscan n'a pas su matérialiser ses temps forts, notamment en fin de première période, où Handanovic a sorti le grand jeu pour maintenir sa cage inviolée (37e).



Avant et après cela, l'Inter a fait le métier. Barella a débloqué la situation dès la demi-heure de jeu sur une merveille de frappe enroulée à mi-distance (0-1, 31e). Et au retour des vestiaires, les Intéristes ont scellé leur victoire en faisant le break par Perisic, à la réception d'un centre en retrait parfait d'Hakimi (0-2, 52e). Les hommes d'Antonio Conte auraient pu ajouter un troisième but par Lukaku, mais le Belge a vu sa réalisation refusée pour une position de hors-jeu (55e). Le score n'a plus évolué. Du travail bien fait.