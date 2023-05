Serie A : Les mots touchants d'Allegri pour Pogba après sa nouvelle blessure

Pour Paul Pogba, c'est un véritable cauchemar qui est vécu depuis un an. Le champion du monde 2018 est en train de subir des énormes désillusions avec son corps et ce dernier ne cesse de mettre à mal le milieu de terrain français. Car Pogba enchaîne les blessures depuis de nombreux mois, lui qui s'était blessé lors de son arrivée à la Juventus de Turin l'été dernier avant de se faire opérer en septembre 2022 du genou. Eloigné des terrains pendant plusieurs mois, il avait manqué le Mondial 2022 au Qatar. Revenu en février dernier, il avait encore été touché et avait dû s'éloigner des terrains. Mais il avait ensuite connu des bouts de match ces derniers temps et ce week-end, son coach Massimiliano Allegri avait décidé de le titulariser lors de la réception de Cremonese. Une titularisation surprise pour Pogba, qui ne s'y attendait pas. Sauf que ce "cadeau" a fini par être une mauvaise chose étant donné que l'ancien joueur de Manchester United s'est encore blessé.

"Il a les épaules pour surmonter cette blessure"

Pogba s'est blessé dès la 23e minute du match, étant touché musculairement à la cuisse. Le Français est sorti en pleurs du terrain, applaudi par ses supporters. Mais il y a de quoi s'inquiéter pour celui qui n'avait plus été titulaire dans un match depuis avril 2022. Massimiliano Allegri a cependant tenu à rassurer après la rencontre, déclarant que son joueur allait surmonter cette blessure. "Paul est maintenant un homme avec des enfants. Il a les épaules assez larges pour surmonter cette blessure musculaire. C'est normal quand vous êtes absent pendant un an sans jouer que les risques de blessure augmentent, malheureusement il allait bien et nous sommes désolés. Nous allons l'attendre avec impatience", a déclaré le coach turinois au micro de DAZN. Sauf que Pogba pourrait bien avoir vu sa saison prendre fin et pas sûr qu'il soit disponible pour le rassemblement avec l'équipe de France en juin prochain, lui qui n'a plus été avec les Bleus depuis mars 2022.