Serie A : Les joueurs de Sassuolo ont repris l’entraînement individuel

Une semaine avant la France, le déconfinement a débuté ce lundi en Italie, et un premier club de Serie A a repris l’entraînement individuel, sans savoir encore si la saison reprendra, alors qu’elle est interrompue depuis sept semaines. Il s’agit de Sassuolo, qui était classé onzième au moment de la suspension de l’exercice 2019-20. Le club de la ville de 41 000 habitants, située en Emilie-Romagne, dans le nord du pays, a publié une vidéo de la reprise de l’entraînement. On y voit quelques joueurs faire un footing, sans masque, à des distances très importantes. Les entraînements collectifs seront autorisés à partir du 18 mai. L’AS Roma, l’Inter, le Milan AC devraient être les prochains clubs à reprendre, cette semaine. Mais dimanche, le ministre des Sports italien avait refroidi les clubs en déclarant qu’« on ne parle vraiment pas d'une reprise du championnat pour l'instant. » Les joueurs et les supporters vont devoir patienter...