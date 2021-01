Serie A : Les deux amours de Pirlo

AC Milan (2001-2011)

C'est bien sûr avec les Rossoneri qu'Andrea Pirlo est devenu le "Maestro". Son incroyable aventure avec le club milanais est liée à celle d'un homme, Carlo Ancelotti, l'entraîneur qui l'a lancé et n'est ensuite parti que deux ans avant lui. Ironie du sort ou vrai signe du destin, c'est à Ancelotti que Pirlo a succédé en tant que plus jeune entraîneur de l'histoire de la Juventus.



Il personnifie à merveille la décennie glorieuse de l'AC Milan, marquée par la fidélité extrême et sans condition de nombreux cadres, au même titre que Paolo Maldini, Alessandro Nesta ou bien sûr son pendant Gennaro Gattuso, qui lui a permis de magnifier sa qualité de passe en allant gratter les ballons pour lui comme un mort de faim. Kaka, Andreï Chevtchenko ou Cafu ont aussi été ses illustres partenaires.



Pirlo a gagné la Ligue des Champions en 2003 et 2007, atteignant aussi la fameuse finale de 2005 contre Liverpool (perdue aux tirs au but après avoir mené 3-0). En 2007, il est cinquième au classement du Ballon d'Or. Il a aussi été champion d'Italie en 2004 et 2011. C'est lors de sa deuxième saison au club, sa première pleine, en 2002-2003, qu'il a établi son record de buts en carrière sur un seul exercice, avec dix réalisations.



Total : 465 matchs - 50 buts, 73 passes décisives

1995 - Andrea Pirlo a mis un terme à sa carrière 22 ans, 5 mois & 16 jours après son 1er match pro (avec Brescia v Reggiana). Maestro. pic.twitter.com/COwXohEbZ1

— OptaJean (@OptaJean) November 6, 2017





Juventus (2011-2015)



Alors qu'il perd de sa superbe à Milan petit à petit, surtout après le départ d'Ancelotti, un deuxième entraîneur comptera énormément dans sa carrière : Antonio Conte, qu'il retrouvera encore par la suite en équipe d'Italie. L'ancien capitaine de la Juve en fait le pilier de son 3-5-2, et il le lui rendra bien en lançant la dynastie de titres consécutifs qui dure encore.



Quatre fois sacré, cinq fois d'affilée en comptant son dernier à Milan, Pirlo est le joueur de la Juventus qui a effectué le plus de touches de balles (11 385), de passes (9 242) et a créé le plus d'occasions pour ses coéquipiers (335) durant son passage de quatre années.



Dès sa première saison avec les Bianconeri, Pirlo achève un chef-d'oeuvre à treize passes décisives en Serie A, le record de sa carrière. Il est sacré meilleur joueur du championnat trois années consécutives (de 2012 à 2014) et part sur une finale de Ligue des Champions perdue face au Barça (3-1), symbole de la renaissance presque achevée de la Juventus et son fameux quatuor défensif Buffon - Barzagli - Bonucci - Chiellini. Ultime preuve de son excellence à Turin, il a réussi à y inscrire un coup franc de plus qu'en dix ans à Milan (quinze contre quatorze).



Total : 205 matchs - 23 buts, 42 passes décisives