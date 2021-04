Un Milan sans idée

A 69 ans, l’expérimenté coach Claudio Ranieri arrive encore à jouer des mauvais tours aux cadors de la Serie A. Ce samedi, l’ancien entraineur de Monaco a guidé sa formation de la Sampdoria à un nul à San Siro contre l’AC Milan.Ce résultat a des conséquences importantes puisqu’il met fin aux dernières illusions des Rossonerri pour le titre de champion. Avec cinq points de retard sur les Nerazzurri et deux matches joués de plus,Ils peuvent même commencer à s’inquiéter pour leur place sur le podium vu la meute qu'il y a à leurs trousses.Milan a essuyé une contre-performance, et les Lombards n’ont pas fait grand-chose pour l’éviter. En 90 minutes de jeu, ils ne se sont offert que deux tirs cadrés. Les deux sont survenus à partir de la 84e minute, avec le but du jeune Norvégien et une frappe trop molle de Rebic.Leurs opposants, eux, ont été plus incisifs. L’inusable Fabio Quagliarella est même parvenu à s’offrir sa 10e réalisation de la saison (57e). Une prouesse qu’il réalise pour la 6e fois de sa carrière.