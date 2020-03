Serie A - Le président de l'Inter traite celui de la Ligue Italienne de « sombre clown »

Le président de l'Inter Milan Steven Zhang a publié un texte virulent sur son compte Instagram, lundi soir. Le dirigeant lombard s'en est pris à Paolo Dal Pino. Selon lui, le patron de la Lega Serie A a fait preuve d’incompétence dans la gestion de la crise du coronavirus dans le championnat italien. Le boss des Nerazzuri n'a que très peu goûté le report de Juventus - Inter. Initialement prévu dimanche, ce duel très attendu avait d'abord été maintenu à huis clos, avant d'être reporté. Et Zhang n'a pas aimé.

"Sombre clown. Honte à vous"

"Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique au deuxième plan. Vous êtes probablement le plus gros et sombre clown que j'aie jamais vu. 24 heures, 48 heures, 7 jours? Et quoi d'autre? Quelle est votre prochaine étape? Et maintenant, vous parlez d'esprit sportif et de compétition loyale? Et si nous ne protégions pas nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demandions de jouer pour vous sans arrêt? Oui, je vous parle, notre président de Lega PaoloDalPino! Honte à vous", a notamment tancé le dirigeant.

