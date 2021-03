Serie A - Le Milan AC a-t-il dit adieu au titre ?

Heureusement que Zlatan Ibrahimovic est là pour amuser la galerie… Au lendemain du nouveau faux-pas du Milan, qui a décroché un match nul quelque peu inespéré face à l’Udinese grâce à un penalty de Franck Kessié au bout du temps additionnel (1-1, 97e), le géant suédois, actuellement blessé aux adducteurs, a débarqué tout sourire à San Remo, lui qui est le coprésentateur du très populaire Festival de la chanson italienne et a même poussé la chansonnette Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de Bologne, après être arrivé très en retard en raison d’un accident sur l’autoroute qui l’a contrait à terminer le trajet sur une moto pilotée – heureusement - par un fan milanais…



Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

L’Inter s’envole



Un sourire retrouvé pour l’ancien Parisien, qui était présent à San Siro la veille avec ses coéquipiers et n’a pas été convaincu par le spectacle proposé, loin de là même… "On n’était pas satisfaits du match, et lui comme tout le monde", a admis son entraîneur Stefano Pioli après avoir abandonné de nouveaux points en route, avec, certes, un secteur offensif diminué, puisque Mario Mandzukic. Ce match nul fait encore perdre du terrain aux Rossoneri, toujours dauphins de l’Inter, vainqueur 2-1 à Parme jeudi soir, mais avec désormais six points de retard sur leurs voisins alors que la Juventus, qui compte un match en moins, n’est qu’à quatre points derrière.

En ballotage défavorable en Ligue Europa



"On voulait vraiment gagner, c’est dommage, a encore regretté Pioli sur DAZN. On savait que ce serait difficile contre une équipe aussi regroupée. Mais on a manqué de qualité et de rythme, pas de rage ni de détermination." Mais que l’équipe éblouissante du début de saison semble aujourd’hui loin… Une formation qui avait enchaîné 27 matchs sans défaite en Serie A avant de s’incliner contre la Juve le 6 janvier dernier (1-3), et qui s’est depuis incliné deux fois face à l’Inter, dont une défaite lors d’un bouillant quart de finale de la Coupe d’Italie, contre l’Atalanta et La Spezia. Vainqueur d’un seul de six derniers matchs, le club milanais est aussi en ballotage défavorable en Ligue Europa après son match nul à domicile contre l’Etoile Rouge de Belgrade en 16e de finale aller (1-1), alors que les Serbes méritaient mieux, et va vite devoir se reprendre s’il veut encore espérer un trophée cette saison…



Sur un miracle, Milan évite la chute :