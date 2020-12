Serie A : Le match Juventus - Naples sera rejoué

Le 4 octobre dernier, l’opposition entre la Juventus et Napoli en Serie A ne s'était pas jouée car l’équipe visiteuse n’a pas pu se rendre dans le Piémont. Sa préfecture lui a refusé le déplacement vu que plusieurs de ses joueurs étaient atteints du Covid-19. La situation était particulière mais cela n’a pas empêché la fédération italienne de déclarer la Vieille Dame victorieuse de ce match sur tapis vert (3-0). Un point de pénalité a aussi été infligé à Naples. Des décisions sévères et qui viennent d’être annulées par le Comité olympique italien.



La Juventus perd du terrain sur Milan

Le club du sud de l’Italie a fait appel de cette décision auprès de l’instance supérieure, et il a eu gain de cause. Le match devra donc être rejoué,En attendant que la partie soit rejouée, ce verdict permet aux Napolitains de revenir à la hauteur de la Juve au classement (24 points chacun, tout comme l’AS Rome). Et les Bianconeri accusent désormais 7 points de retard sur le leader milanais.A noter aussi qu’avec cette décision du jour, Adrien Rabiot redevient suspendu pour le duel face aux Partenopei. Le milieu de terrain français avait pris un rouge lors du match qui avait précédé contre l’AS Rome.