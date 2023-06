Serie A : le joli message de Romelu Lukaku aux supporters de l’Inter Milan

Clap de fin pour Romelu Lukaku à l’Inter Milan. De retour chez les Nerazzurri en prêt après une saison ratée avec Chelsea, l’international belge espérait se relancer. Un objectif atteint partiellement. Avant de reprendre sous les couleurs des Bleues, le buteur de 30 s’est adressé aux supporters interistes.

"Vous avez été à nos côtés à chaque étape et je tiens à vous en remercier personnellement"

«Tout d’abord, je tiens à remercier tous les supporters de l’Inter pour leur amour et leur soutien tout au long de la saison. Vous avez été à nos côtés à chaque étape et je tiens à vous en remercier personnellement. Cela n’aurait pas dû arriver… Nous avons tout donné. C’est un sentiment de merde pour tous ceux qui aiment ce beau club… Mais l’Inter a toujours faim et nous reviendrons nous battre avec l’espoir d’atteindre un jour ce moment où l’histoire s’écrira…»