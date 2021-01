Serie A : Le chambrage piquant entre Ibrahimovic et Zapata

Ibrahimovic ne cherche pas d'excuses à la défaite



L'AC Milan se dirigeait vers une défaite nette et qui ne souffrait d'aucune contestation (0-3) face à l'Atalanta Bergame dimanche à San Siro quand Duvan Zapata a pris la décision de chambrer Zlatan Ibrahimovic et son équipe, pour un motif de possible penalty en faveur du club lombard. Buteur à la 77ème minute de la rencontre, l'attaquant colombien s'est amusé de la situation en s'adressant au buteur du Milan. "Tu ne peux pas terminer un match sans un penalty. Tu veux marquer ton 13ème but?", a-t-il dégainé envers Ibrahimovic. Ce dernier, très amusé par cette remarque, n'a pas tardé à répliquer, à sa façon :Dans sa carrière, Ibrahimovic a trouvé le chemin des filets à 498 reprises, lors des matchs en clubs. Zapata a lui effectivement disputé moins de matchs - 373, pour 138 buts - depuis l'entame sa carrière. Zlatan Ibrahimovic est l'un des buteurs les plus prolifiques du championnat italien, avec 12 buts marqués en 9 matchs, dont 3 réalisations sur penalty. Au classement, l'AC Milan reste tout de même leader, avec un avantage de deux points sur son dauphin, l'Inter Milan, qui compte 41 points. Le natif des'est montré déçu par ce revers, le second de la saison après celui concédé face à la Juventus Turin (1-3). "Je ne veux pas chercher d'excuses après une défaite. Nous devons débuter tous les matches pour obtenir un résultat et aujourd'hui nous n'avons pas réussi., a-t-il expliqué au micro de Sky Sport Italia.