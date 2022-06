Serie A : Le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé

Retour de Berlusconi à San Siro le 23 octobre

Le programme de la 1ère journée de Serie A 2022-2023

Au tour de la Serie A. Après la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga ou encore la Liga,. L'AC Milan, sacré champion d'Italie en mai dernier après une attente de 11 ans, débutera à San Siro avec la réception de l'Udinese ; tandis que l'Inter Milan se déplacera sur la pelouse de Lecce, et que la Juventus Turin recevra Sassuolo.Les coéquipiers d'Olivier Giroud seront ensuite opposés à l'Atalanta Bergame, Bologne et Sassuolo. Ce sera forcément spécial étant donné que la formation de Stefano Pioli a remporté le titre avec 2 points de plus que celle dirigée par Simone Inzaghi la saison passée (86 contre 84). Le retour entre l'Inter Milan et l'AC Milan est programmé pour la 21ème journée.Par ailleurs,. Entre 1986 et 2017 (une période de 31 ans), Berlusconi et Adriano Galliani ont remporté un total de 29 trophées dont 5 Ligue des Champions (1989, 1990, 1994, 2003 et 2007) avec l'AC Milan.Hellas Verone - NaplesJuventus - SassuoloAC Milan - UdineseMonza - TorinoSampdoria - AtalantaLazio - BologneFiorentina - CremoneseSpezia - EmpoliLecce - Inter MilanSalernitana - AS RomeLa Serie A marquera une pause à l’automne, en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). La 15ème journée aura lieu le 13 novembre, la 16ème le 4 janvier.