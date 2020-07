Serie A : L'Atalanta se rapproche du podium

Dans le haut du classement de la Serie A, le principal enjeu de la fin de saison concernera la troisième place. Entre l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame, qui aura l'honneur de finir sur le podium ? A huit journées du terme, la réponse est encore incertaine. Juste après la défaite des Nerazzurri contre Bologne, la Dea est revenue à un point grâce à sa victoire à Cagliari (0-1). Pour la première fois depuis la fin janvier, les hommes de Gian Piero Gasperini ont été limités à un seul but. Mais peu importe, le penalty transformé par Luis Muriel permet à son équipe d'enchaîner un huitième succès consécutif dans le championnat italien. La meilleure série en cours. Pour valider ce résultat, les partenaires d'un Adrien Tameze titulaire ont aussi pu compter sur un but refusé par la VAR de Giovanni Simeone et le carton rouge d'Andrea Carboni.

Naples se rapproche de la C3

En clôture de la 30eme journée de Serie A, Naples a pris le meilleur sur l'AS Roma (2-1). Grâce à ce succès, les hommes de Gennaro Gattuso prennent une option sur la qualification en Ligue Europa. Pour y parvenir, ils ont lutté jusqu'au bout. D'une merveilleuse frappe enroulée, c'est Lorenzo Insigne qui a fait la différence dans le money-time. Avant son but décisif, Henrikh Mkhitaryan avait répondu à Jose Callejon.



Dans les autres matchs du jour, la Fiorentina s'est imposée sur la pelouse de Parme dans un match où trois penaltys ont été transformés (1-2). Erick Pulgar pour la Fio et Juraj Kucka pour Parme ont fait trembler les filets. A la faveur d'une victoire contre l'Hellas Vérone (2-0), Brescia a quitté la dernière place du classement. La SPAL est la nouvelle lanterne rouge après sa lourde défaite sur la pelouse de la Sampdoria (3-0). L'Udinese et le Genoa se sont neutralisés (2-2).