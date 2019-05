Serie A: L’Atalanta s'accroche à son rêve de C1

En très grande forme dans ce sprint final en Serie A, l’Atalanta a enchaîné une 4e victoire de rang, samedi contre le Genoa (2-1), et croit toujours plus en une qualification en Ligue des champions.

Grâce à des buts de Musa Barrow (46e) et Timothy Castagne (53e), la formation de Bergame se hisse en 3e position, avec deux points d’avance sur l’Inter et 6 sur Milan et la Roma avant la suite de la 36e journée.

Les Génois, qui ont sauvé l’honneur par Goran Pandev (89e), ne comptent que 4 points de plus que le premier relégable, Empoli.