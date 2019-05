Serie A: L'Atalanta frappe fort chez la Lazio

En s'imposant chez la Lazio Rome (1-3), ce dimanche lors de la 35e journée de Serie A, l'Atalanta a réussi un joli coup dans la course à la Ligue des champions. Parolo avait pourtant ouvert le score (3e) mais Zapata (22e), Castagne (58e) et Djimsiti (76e) ont reversé le club de la capitale. Bergame conforte sa quatrième place du classement et éloigne son adversaire, huitième, de la Ligue Europa.

Dans le même temps, Parme et la Sampdoria ont fait match nul (3-3). Le Français Grégoire Defrel a inscrit son 10e but de la saison.

Enfin, Frosinone est officiellement relégué après son match nul sur la pelouse de Sassuolo (2-2).