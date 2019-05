Serie A: L'Atalanta et l'Inter en C1, l'AC Milan en C3

L'Atalanta et l'Inter se sont parfois fait (très) peur dimanche soir mais ils ont validé leur présence pour la prochaine Ligue des champions. Le club de Bergame a dominé chez lui Sassuolo (3-1), concluant son impressionnante saison à la troisième place de Serie A et avec le premier ticket pour la C1 de son histoire. Le club milanais a été pour sa part très gêné par Empoli mais il l'a finalement emporté 2-1. Si l'Inter termine quatrième, Empoli descend pour sa part en Serie B.

L'AC Milan, cinquième avant cette ultime levée, n'a pas pu aller plus haut, donc, malgré son succès acquis sur la pelouse de Spal (2-3). Le raisonnement vaut également pour l'AS Rome, qui a battu Parme (2-1) pour la dernière de De Rossi avec la Louve. AC Milan (5e) et AS Rome (6e) filent donc en Ligue Europa.

Dans les autres rencontres, Udinese l'a emporté sur le terrain de Cagliari (1-2) tandis que la Fiorentina et le Genoa n'ont pas réussi à se départager (0-0).