Peut-on encore parler de surprise ? A douze journées de la fin de cette saison de Serie A, l’Atalanta est bien partie pour décrocher une troisième qualification consécutive pour la Ligue des champions. Car malgré sa courte défaite de lundi dernier à San Siro face au leader intériste (1-0), qui a ainsi pu accroître son avance en tête du classement, le club bergamasque, opposé à la Spezia vendredi soir (20h45), est plus que jamais dans la course. Il occupe en effet la cinquième place, à un point du quatrième, l’AS Rome, et à trois longueurs de la Juventus, actuellement sur la troisième marche d’un podium toujours dominé par les deux clubs milanais.



Et le jeu pratiqué par La Dea de Gian Piero Gasperini est toujours aussi attrayant. Avec la deuxième meilleure attaque de Serie A (6-0), notamment grâce à Luis Muriel (15 buts) et Duvan Zapata (9 buts), également deuxièmes meilleurs passeurs du championnat (7 passes décisives devant leur coéquipier Josep Ilicic avec 6 passes), ou encore l’arrière gauche allemand Robin Gosens, auteur de 9 buts et qui se régale dans le système 3-4-2-1 (ou 3-4-1-2) de Gasperini.



Une "grande injustice" face au Real



Un jeu plaisant qui porte ses fruits, notamment à l’extérieur, où l’Atalanta, avant sa défaite contre l’Inter, restait sur une impressionnante série de treize matchs sans défaites toutes compétitions confondues (huit victoires et cinq matchs nuls), et ne s’était plus inclinée hors de ses bases depuis un revers à Naples à la mi-octobre (4-1). Des aptitudes à performer à l’extérieur qui pourraient se révéler très précieuses mardi prochain à Madrid. Surtout après la défaite amère lors du huitième de finale aller face au Real (0-1).



L’expulsion de Remo Fleurer a fait beaucoup réagir. Notamment Gasperini, ainsi que son président Antonio Percassi, qui a ressenti "une grande injustice" et juge cette décision "honteuse, choquante et inacceptable". Ce sont donc des Bergamasques revanchards qui vont se déplacer en Espagne pour tenter d’arracher la qualification pour les quarts, où ils s’étaient cruellement inclinés, dans les toutes dernières minutes face au PSG (1-2), en août dernier lors du Final 8 de Lisbonne. Mais cette qualification serait-elle vraiment une surprise ?



L'Inter s'est montré patient face à l'Atalanta :