Serie A : L'AS Rome se relance, la Fiorentina encore battue

En déplacement chez le promu Hellas Vérone, la Fiorentina de Vincenzo Montella espérait ce dimanche renouer avec la victoire et retrouver le premiers tiers du classement. Pari manqué. Malgré le retour dans le onze de Franck Ribéry, qui a purgé sa suspension de trois matchs, la formation toscane a livré une prestation décevante et elle en a été punie (1-0). Elle s’est inclinée suite à un but de Samuel Di Carmine (66eme). A l’instar de son équipe, l’international français n’a pas livré son meilleur visage, se montrant très discret en attaque dans un système en 3-5-2. Avec ce faux-pas essuyé, son 5eme de la saison, la Fiorentina se voit doubler par son adversaire du jour au classement et recule au 10eme rang.

Smalling montre la voie à suivre à la Roma

Alors que la Viola est tombée ce dimanche, la Louve n’a pas failli à sa tâche lors de la réception de Brescia (3-0). Battus par Parme juste avant la trêve, les Giallorossi ont idéalement rebondi en l’emportant sur un score sans appel. Une belle victoire, même si elle a été longue à se dessiner. Ce n’est en effet qu’en seconde période que l’équipe de la capitale italienne a fait percer le verrou pour ensuite dérouler tranquillement. L’Anglais Chris Smalling a fait la différence d’une reprise de la tête à la suite d’un corner (49eme), avant que Gianluca Mancini (57eme) et Edin Dzeko (66eme) n’aggravent la marque. En s’imposant, Rome se hisse provisoirement à la 4eme place du classement. Les hommes de Paulo Fonseca se positionnent juste derrière leurs voisins de la Lazio, également vainqueurs ce dimanche. Les Biancocelesti sont allés battre Sassuolo à l’extérieur (1-2), avec au passage le 15eme but en 13 journées de Ciro Immobile, incontestable meilleur buteur de Serie A.