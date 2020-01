Serie A : L'AC Milan, vraiment un bon plan pour Todibo ?

Ce mois de janvier s'annonce d'ores et déjà crucial pour Jean-Clair Todibo. Arrivé au FC Barcelone il y a un an en provenance de Toulouse, le Français va devoir faire un choix important pour la suite de sa carrière. En effet, celui qui compte seulement cinq rencontres au compteur avec les Blaugrana depuis son arrivée ne doit pas se louper. Courtisé notamment par l'AC Milan, le natif de Cayenne n'a plus de temps à perdre, après des débuts très prometteurs en Ligue 1 avec le TFC.



Annoncé proche des Rossoneri depuis quelque temps pour ce mercato d'hiver, celui qui joue défenseur mais peut également évoluer en tant que milieu défensif ne semble plus aussi proche de la Lombardie que ce qui était annoncé. Alors qu'un accord entre les deux clubs pour un transfert autour de 20-25 millions d'euros pour Todibo était en bonne voie, avec possiblement une option de rachat pour les Catalans, le dossier traîne désormais. D'après la presse italienne, le Français aimerait plutôt un prêt de six mois, ce qui n'arrange pas du tout les dirigeants milanais.

Un Ballon d'Or sous le charme de Todibo

De ce fait, l'ancien de Toulouse s'est dernièrement plutôt éloigné de la Serie A, alors que les Rossoneri pourraient finalement passer à autre chose et s'attaquer à Andreas Christensen (Chelsea) ou à Simon Kjaer (Atalanta Bergame). Pour autant, Todibo devrait encore avoir l'embarras du choix cet hiver. Ainsi, Monaco et Nice en Ligue 1, le Bayer Leverkusen et Schalke 04 en Bundesliga, ou encore Watford et Benfica suivraient de près le dossier et pourraient rapidement passer à l'attaque. Une chose est sûre, le profil du Français semble beaucoup plaire outre-Rhin.



« Todibo est le meilleur défenseur central que j'ai vu depuis longtemps. Il serait un vrai renfort pour Schalke mais aussi pour la Bundesliga. A 20 ans, il fait preuve d'un calme incroyable, trouve toujours des solutions intéressantes... », a ainsi récemment confié Lothar Matthäus, le Ballon d'Or 1990, lors d'un entretien donné au quotidien sportif Bild. Après la révélation à Toulouse et une arrivée sans doute un peu trop rapide à Barcelone, Jean-Clair Todibo doit désormais faire le bon choix cet hiver pour retrouver du temps de jeu et pouvoir montrer l'étendu de son talent sur le terrain.