Serie A: L'AC Milan se défait de Frosinone

Du fait de sa victoire obtenue ce dimanche face à Frosinone (2-0) pour son dernier match de la saison à domicile, l'AC Milan s'est provisoirement replacé à la 4e place du classement et peut toujours croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Tout s'est décanté à la 50e minute de jeu, au moment où Camillo Ciano a manqué son penalty (et l'ouverture du score) pour Frosinone. Quelques minutes plus tard, Krzysztof Piatek (57e) et Suso (66e) ont permis au club milanais de s'imposer.

⏱ 90+3’

It’s all over! What a fine final home game / Finisce qui! Che secondo tempo!

En attendant le résultat de l'Atalanta Bergame (5e) qui se déplace ce dimanche soir sur le terrain de la Juventus, les Rossoneri gardent l'espoir de disputer la C1.