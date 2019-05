Serie A: L'AC Milan font tomber la Fiorentina

Vainqueur ce samedi sur la pelouse de la Fiorentina (0-1), dans un match comptant pour la 36e journée de Serie A, l'AC Milan a récupéré provisoirement la 5e place du classement.

Pour l'emporter face à la Viola, les Rossoneri s'en sont remis au seul et unique but de la partie, inscrit en première période par Hakan Calhanoglu (36e). A deux journées du terme de la saison italienne, les Milanais récupèrent donc momentanément cette 5e place, synonyme de qualification pour le tableau final de la Ligue Europa.

Un peu plus tôt dans la soirée, la Lazio Rome était allée s'imposer face à Cagliari (1-2) et se retrouve 7e.

YESSS! Another three solid points for the boys in Florence thanks to @hakanc10's header / FINISCE QUI! I rossoneri espugnano il Franchi grazie alla rete di Calha#FiorentinaMilan 0-1 #ForzaMilan pic.twitter.com/BGaqcpQIWE