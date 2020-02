Serie A : La Lazio s'offre l'Inter et prend la deuxième place

Semaine pénible pour l'Inter. L'équipe d'Antonio Conte a perdu son fauteuil de leader et même un peu plus, puisqu'en s'inclinant contre la Lazio à Rome ce dimanche soir, elle a glissé sur la troisième marche du podium, laissant la seconde à son hôte du soir. Le club lombard a pourtant livré un premier acte de grande qualité, mais il n'a pas tenu la distance. Ashley Young avait débloqué la situation juste avant la pause en reprenant de façon opportuniste un ballon relâché par Strakosha suite à une frappe puissante de Candreva (0-1, 44eme). Le 1er but sous ses nouvelles couleurs pour l'international anglais arrivé de Manchester United.

La Lazio renversante

Mais la Lazio s'est révoltée après le repos, sous l'impulsion de Ciro Immobile, son inévitable goleador. Accroché par De Vrij, l'artilleur italien a obtenu un penalty qu'il s'est attelé à transformer avec autorité (1-1, 50eme). La Lazio a accentué la pression. Et c'est le milieu Milinkovic-Savic qui a libéré l'Olympico d'un bel enchaînement à bout portant (2-1, 69eme). Dix petites minutes plus tard, l'Inter a cru refaire surface mais le but de Lautaro Martinez a été refusé pour une position de hors-jeu (79eme). Appliqués, les hommes de Simone Inzaghi ont conservé leur avantage jusqu'au bout.