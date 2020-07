Serie A : La Lazio Rome renverse Cagliari

Immobile, devant Ronaldo

C'est peu dire que la dynamique de la Lazio Rome n'incitait pas à l'optimisme, avant le coup d'envoi de ce match contre Cagliari.Durant plus d'une mi-temps, ce jeudi soir, on aurait pu penser que le scénario d'un non-succès allait se répéter tant les joueurs dirigés par Simone Inzaghi sont tombés sur un portier adverse, Cragno, en état de grâce. Manuel Lazzari et Luis Alberto, notamment, n'ont pu convertir leurs occasions durant le premier acte. Et à la fin de celui-ci le pire s'est produit pour la Lazio avec l'ouverture du score de Cagliari. D'un tir de Giovanni Simeone dévié, le tableau d'affichage s'est alors déverrouillé (45ème).Fort heureusement pour les locaux, le doute a été bref car à la 47ème minute, dès la reprise, Milinkovic-Savic, consécutivement à un centre de Jony et un ballon mal renvoyé, a repris le cuir d'une superbe demi-volée de l'extérieur du droit pour l’expédier au fond des filets. L'heure de jeu a été le moment choisi par Ciro Immobile pour marquer son 31ème but de la saison, devenant seul le meilleur buteur de Serie A, devant Cristiano Ronaldo et ses 30 réalisations. Alerté par Luis Alberto dans la profondeur, l'Italien a croisé son ballon pour donner l'avantage à son équipe. Avec le succès validé, le club romain demeure à la quatrième position de Serie A, à deux points de l'Atalanta Bergame, deuxième, et à une unité de l'Inter Milan, troisième.